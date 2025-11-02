【ETVOS】2025ホリデーコレクション、思わずパケ買いしたくなる可愛さ。コフレボックスに限定アイテム・キット...見逃せないラインアップ。

ETVOSの2025年ホリデーコレクションが11月5日に発売されます。やわらかなピンクとシルバーが輝く限定コフレや新作コスメ、スキンケアキット、マッサージブラシなど、特別な季節にぴったりのアイテムが勢ぞろいしています。

ピンク×シルバーがかわいすぎる...

ETVOSが贈る25年のホリデーコレクションのテーマは"GENTLE BLINK"。まばたきのたびにやわらかなピンクときらめくシルバーが交差し、静かに揺れる光の余韻が特別なひとときを演出します。

やさしい光と澄んだ輝きが溶け合い、凛とした美しさを宿す今回のコレクションは、冬の空気にぴったりの透明感と温もりを感じさせてくれます。

●2025 ホリデーコフレ

ベース＆ポイントメイクを贅沢に詰め込んだ限定コフレボックス。

ピンクとシルバーのきらめきが冬の肌を彩ります。

【セット内容】

・ミネラルインナートリートメントベース マカロンピンク（15ml）

マカロンピンクカラーで肌をトーンアップ。3種のヒト型セラミド（セラミド AP、NG、NP／保湿成分）やビタミンC誘導体（テトラヘキシルデカン酸アルコルビル／保湿成分）などの美容成分が配合されています。

SPF31 PA＋＋＋。

・ミネラルルーセントパウダー スノーパール

粉雪のような軽やかさとシルバー＆偏光ゴールドのパールで、透明感ある肌を演出してくれます。

・ミネラルクラッシィシャドー クワイエットグラム

アイシーピンクとブルーハイライトが重なり、透明感と奥行きを演出する4色パレット。

・ミネラルシアールージュ フローズンピンク

青みのあるモーブピンクに繊細なパールを散りばめた、透明感と血色感を両立するフェミニンカラー。

＊予約特典：オリジナルポーチ

ふわふわのピンクファーがかわいいミニポーチ。マチ付きでコフレのアイテムをすっきり収納可能です。

エトヴォスストア（直営店舗）では、11月4日まで予約できます。

「2025 ホリデーコフレ」の価格は9900円です。

●ミネラルクラッシィシャドー クワイエットグラム

敏感肌のまぶたをケアしながら彩る、ETVOSの人気アイシャドーパレットが、ホリデー限定カラー「クワイエットグラム」で登場。

クールトーンのピンクに、シルバーの光を含むブルーハイライトが重なり、まぶたにひんやりとした透明感と甘さを添えます。

8種の美容成分配合で敏感肌をケア。湿式プレスでしっとりとした質感が特徴です。

また、シルバーパールとレッドの偏光パールがブレンドされていて、明るさと血色感を同時に演出してくれます。

価格は4620円。

●ミネラルマルチパウダー

アイシャドー、チーク、リップとして使える、美容液成分を配合したマルチパウダーがホリデー限定カラーで登場。美容保湿オイル配合でしっとりうるおいます。

ムラなくフィットするパウダーをブレンドし、化粧ヨレを防いでくれます。

【カラーバリエーション】

・スノーライトピンク

雪の夜明けに淡くきらめくような、深みのあるローズピンク。血色感とパールの輝きで華やかさと愛らしさを演出してくれます。

・ミスティックブラウン

氷雪のようなパールが輝く深みブラウン。落ち着きの中にミステリアスな色気を感じさせるカラーです。

価格は各2530円。

●ミネラルウォータリーシャドー

24年の発売時に話題を呼んだ「ミネラルウォータリーシャドー」が、ホリデー限定カラーで再び登場します。

敏感肌をケアする美容保湿成分が配合されていて、敏感なまぶたにうるおいとツヤを与えるリキッドアイシャドーで、みずみずしい質感と高いフィット感が魅力です。

【カラーバリエーション】

・ダズルピュア

ライラックのニュアンスを含んだ白みピンク。氷のプリズムのような繊細なパールが、ピュアでうるうるとした輝きを目もとに与えます。

・フレアナチュラル

温もりのあるメープルベージュ。ベージュゴールドの光沢が自然な立体感とやわらかさを演出し、洗練されたヌーディールックに仕上がります。

価格は各3300円です。

●ミネラルシアールージュ

みずみずしいツヤとシアーな発色で、表情に自然な血色感を与える「ミネラルシアールージュ」が、ホリデー限定カラーで登場。植物由来の美容オイルを80％配合し、唇にうるおいとハリを与えながら、なめらかにフィットして美しいフォルムをキープします。

【カラーバリエーション】

・フローズンピンク

青みのあるモーブピンクに繊細なパールを散りばめた、透明感と血色感を両立するフェミニンカラー。粘膜感のあるナチュラルな発色で、甘さと大人っぽさを演出してくれます。

・フロッキーコーラル

アップルベージュにほんのり血色感とパールを重ねた、洗練されたコーラルカラー。肌なじみがよく、日常使いにもぴったりな1本です。

価格は各3520円。

●HOLIDAY GIFT SELECTION 2025

ETVOSが贈るホリデーギフトセレクション2025は、人気のスキンケアや美容オイル、マッサージブラシを詰め込んだ限定キット。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなラインアップです。

・クリアソープバーリミテッドキット

ヒト型セラミド（セラミド AP、NG、NP／保湿成分）配合の石けん「クリアソープバー」に、泡立てネットと限定ギフトパッケージが付いた特別キット。

もこもこ濃密泡で毛穴の奥までしっかり洗浄しながら、洗い上がりはつっぱらず、しっとりとうるおう肌へ導きます。

価格は2398円です。

・ヴァイタルスペリアオイルリミテッドキット

芳醇なアロマに包まれる人気の美容オイルに、クリームのミニサイズとハンドクリームがセットになった限定キット。

独自のアロマ成分「エフィセント358」を配合し、香りとともに肌を整える贅沢なスキンケア体験ができます。

価格は5940円。

・リラクシングマッサージブラシ ベーシック／ハード

頭皮全体を心地よく刺激するマッサージブラシに、ホリデー限定カラーとギフトパッケージが登場。インバスでもアウトバスでも使える設計で、握りやすく滑りにくいグリップが特徴です。

【カラーバリエーション】

・ホワイトモカ（ベーシックタイプ）

まろやかで温もりを感じるカラー。リラックスタイムにぴったり。

・ハートピンク（ベーシックタイプ）

甘くやさしい空気をまとい、日常にときめきを添えるカラー。

・チャコールグレー（ハードタイプ）

落ち着いたムードで、パートナーとのシェアにもおすすめ。

価格は各1925円です。

肌にやさしく、冬らしいメイクアップを楽しめるのが魅力。ときめくようなかわいらしいホリデーコレクションは要チェックです。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部