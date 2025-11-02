RB大宮戦で一発退場の長井。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　ブラウブリッツ秋田は11月２日、J２第35節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。DF長井一真が前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。

　長井は18分、敵陣ペナルティアーク内でオリオラ・サンデーのユニホームを右手で引っ張り、背後から倒してしまう。これを決定機阻止と見なされたか、レッドカードを提示され、一発退場となった。
 
　10人での戦いを強いられる秋田は、前半のうちに２失点。後半に巻き返せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 