ユニを引っ張って一発レッド！ 秋田DFが無念の退場、10人の秋田は前半で２失点
ブラウブリッツ秋田は11月２日、J２第35節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。DF長井一真が前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。
長井は18分、敵陣ペナルティアーク内でオリオラ・サンデーのユニホームを右手で引っ張り、背後から倒してしまう。これを決定機阻止と見なされたか、レッドカードを提示され、一発退場となった。
10人での戦いを強いられる秋田は、前半のうちに２失点。後半に巻き返せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
