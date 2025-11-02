◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回に先制3ランを浴びて降板した。

両軍無得点で迎えた3回、先頭・スプリンガーを左前打で出塁させると、1死からゲレロを申告敬遠で歩かせ、1死一、三塁のピンチを迎えた。4番・ビシェットに初球のスライダーを狙われ、打球が中堅左に着弾すると、両膝に手をついてガックリうなだれた。ここで交代が告げられ、マウンドから降りた。

初回は先頭・スプリンガーに3ボール1ストライクから直球を狙われ左前打を許した。それでも続くルークスをスプリットで空振り三振に仕留めると、前回対戦で逆転2ランを浴びた主砲・ゲレロもフルカウントから外角低めの直球で見逃し三振。さらに一塁走者・スプリンガーも盗塁死で無失点で立ち上がった。

2回は先頭・ビシェットを四球で歩かせると、次打者・バージャーには右前打を許し無死一、二塁。それでもカークを一邪飛、バーショを右飛に打ち取り、2死までこぎ着けた。そこからクレメントに右前打を許し満塁のピンチを背負ったが、最後はヒメネスをスライダーで空振り三振。バットが空振した瞬間、右拳を力強く握りしめてガッツポーズで吠えた。

この日は3回まで毎回、先頭打者を出塁させるなど2回1/3、50球を投げ4安打3失点。直球は最速100・9マイル（約162・4キロ）を計測も変化球の制球に苦しむ場面が目立った。

大谷は10月28日（同29日）のWS第4戦に先発し、6回6安打4失点で敗戦投手となった。登板間隔は中3日。通常の先発登板後の登板間隔としては自身初だった。救援登板した場合は降板後にDHとして残れないため、打席に立ち続けるには野手で出場する必要があるが、先発登板なら降板後もDHとして出場を続けることができることから、大一番でも先発起用となった。

米出身以外の選手が先発するのはMLB史上5人目で、2017年のダルビッシュ有以来で日本人2人目となった。

前日の第6戦は、負ければWS連覇が消滅する一戦で山本由伸が6回5安打1失点と好投。大谷も1安打1申告敬遠1得点で右腕を援護した。球団史上初、MLBでは3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのWS連覇に逆王手をかけた。