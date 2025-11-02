¡Ö¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡×¤æ¤ë¤µ¿Íµ¤¡¢Æ¬¤Ë±ü½£¤Î¡Ö£Ï¡×¼ê¤Ë¤ÏÆîÉôÅ´´ï¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¿¤í³è¡×
¡¡´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡×¤¬¸©Æâ³°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤Ë¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¿åÂô£Ö£Ì£Â£É´ÑÂ¬½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±ü½£»Ô¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤¿±§Ãè¿Í¡×¡£»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥¥ã¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¾¾ËÜçýè½¡Ë
¡¡Àè·î£±£´Æü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£°²ó±ü½£»Ô¿åÂô»º¶È¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¡¢¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»Ô¤Î¥¦¥¯¥ì¥ì¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥Ä¥¸¥ä¥Þ¥¬¥¯¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤Î¤¦¤¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿½÷»ù¡Ê£µ¡Ë¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ë¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Êì¿Æ¡Ê£´£²¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤«¤é¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤í³è¡×Â³¡¹
¡¡
¡¡¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤Î·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¼ã¼ê¿¦°÷¤¬»Ô£Ð£Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¹½ÁÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£±ü½£Âç»È¤òÌ³¤á¤ëÌ¡²è²È¤ÎµÈÅÄÀï¼Ö¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Æ¬¤Ë¤Ï±ü½£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ö£Ï¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç¤²¡¢¼ê¤Ë¤ÏÆÃ»ºÉÊ¤ÎÆîÉôÅ´´ï¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦Ã¦ÎÏ´¶Éº¤¦¸«¤¿ÌÜ¤ä¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤æ¤ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¼«¤éÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëº×¤ê¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾º¡££±£°·îËö»þÅÀ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó£¶£²£°£°¿Í¤ÈÅö½é¤Î£³ÇÜÄ¶¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤í³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë¼Ì¿¿¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï³Æ²Ý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¿¦°÷¤¬°áÁõ¤òÃå¤»¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¤â¹¥É¾
¡¡»Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¡¢¾¦ÉÊ²½¤ò¾µÇ§¡£¥·¡¼¥ë¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢»ÈÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï´±Ì±¤Ç·×£²£µ£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤ÎÆîÉôÅ´´ï¹©Ë¼¡ÖµÚÉÙ¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤ÎÊ¸ÄÃ¤Ï£¶·î¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó£²£°£°¸Ä¤¬´°Çä¡£¸©³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±»Ô¤Î¡Ö£È£Á£Ô£Ï£Í£Õ£Î£Å¡¡£Ã£Ï£Æ£Æ£Å£Å¡×¤ÎÅÏÊÕÊåÂåÉ½¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤í¤¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìµ¤¤ËÇä¤ì¹Ô¤¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¶â¾Þ
¡¡¡¡¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤ò»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢ÅìËÌ½é¤Î¶â¾Þ¡¦°éÀ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¹Êó»æ¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹Êó¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¹Êó´ë²èÉôÌç¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô¤Î¹â¶¶³¤¿Í¼ç»ö¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤·¤å¤¦¤¿¤í¤¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Êó¤¬¡¢ÁáÂ®¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¿¤í³è¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
