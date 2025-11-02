【整体プロが指南】カサカサ肌を一瞬でうるおす「たった1つの習慣」

「寝ても疲れが取れない」「最近、肌がカサつく」――そんな秋の不調は、“肺”の弱りが関係しているかもしれません。

整体や鍼灸の技法を自分でおこなう「自力整体」は、今、全国で約1万5000人が実践する人気のメソッド。

「ぐっすり眠れるようになった！」「慢性痛が消えた！」といった声が後を絶ちません。

新刊『すっきり自力整体』では、老廃物を流し、痛みや不調を根本からリセットする方法を紹介。

著者の矢上真理恵さんは「体の“めぐり”を整えれば、肌もうるおいを取り戻す」と語ります。

自身も、自力整体で体調を立て直し、40代目前で自然妊娠・安産を経験したひとりです。

本稿では、その新刊から、肌のうるおいを取り戻すワークを抜粋してお届けします。

監修：矢上 裕（矢上予防医学研究所所長／自力整体考案者／鍼灸師・整体治療家）

呼吸が浅いと、肌も乾く

夏の間、クーラーの中で汗をかかずに過ごした人は、体のめぐりが滞っていることも多く、秋こそ「内からうるおすケア」が大切です。

東洋医学では、秋に影響を受けやすい臓器は“肺”といわれています。

肺は呼吸だけでなく、皮膚や鼻、毛とつながる“臓”とされます。つまり、うるおい肌を保つカギは「呼吸」なのです。

約2000年前の医学書『黄帝内経（こうていだいけい）』には「秋は志を安らかにし、神気を内に収める」とあります。

外へ向かっていたエネルギーを内側に戻し、心身を静かに整える。まさに秋は“うるおいを蓄える季節”です。

ところが現代人は、スマホやPCで背中が丸まり、呼吸が浅くなりがち。浅い呼吸では肺が乾き、熱がこもります。

その結果、せき・のどの痛み・便秘、そして肌の乾燥やくすみが起こりやすくなるのです。

呼吸で“めぐり”を整えれば、肌はよみがえる

肌を内側からうるおすために、まずは「吐く」呼吸を意識しましょう。

おすすめは「4・4・8呼吸」。

4秒吸って、4秒止め、8秒かけてゆっくり吐く。

吐く息を長くすることで副交感神経が働き、全身がリラックス。血液と酸素が行き届き、肌のトーンまで変わります。

食養生では、大根やれんこんなどの根菜を取り入れて。

体をやさしく潤し、熱のこもった肺を冷ましてくれます。

「肺経」を整えるワークで、肌をうるおす

肌のうるおいを取り戻すには、「肺経（はいけい）」と呼ばれる経絡の滞りを整えることも大切です（図は後半で紹介）。

経絡とは気血の通り道。

おすすめは、書籍『すっきり自力整体』でも紹介されている肺経刺激のワーク。

たった数分で呼吸が深くなり、血流が変わるのを感じるはずです。

肌のうるおいを取り戻す！「肺活量を増やす」ワーク

画像を見ながらおこないましょう（※画像は書籍『すっきり自力整体』より抜粋）。

◎「肺活量を増やす」ワーク

【手順1】

◆深呼吸をしながら肺経のツボ「魚際（ぎょさい）」周辺を指圧（両手をおこなう）

※魚際（肺経）：手のひら側、親指の付け根の下のふくらみ

POINT：甲側から4本指をぐっと深く差し込む。腕はまっすぐ伸ばし、手を上下にゆすりながら、ツボを押す

【手順2】

◆次に、タオルを両手首に巻き付け、ひざを曲げながら腕をぐーっと伸ばす

POINT：肩甲骨の広がりを感じながらおこなう

【手順3】

◆次に、タオルの両端をつかみ、ぐーっと頭の後ろへ。腕はなるべく後ろへ引く

【手順4】

◆次に、タオルを腰の位置におろし、腕を伸ばし、胸をぐーっと広げる

POINT：肩甲骨をぐーっと寄せる

