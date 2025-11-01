豆花を楽しめる店が増えている東京。今回は「豆花が楽しめる話題店5選」をご紹介します。

豆花（トウファ）は、豆乳を凝固剤で固めたプリン状のスイーツです。中国発祥で、台湾では定番のデザートとして親しまれています。絹のように滑らかな食感と大豆の優しい風味で、甘いシロップをかけ、ピーナツやタピオカなどのトッピングと共に楽しむのが特徴です。

そんな豆花を楽しめる店が増えている東京。今回は「豆花が楽しめる話題店5選」をご紹介します。

1. 家豆花（浅草橋）

「総合豆花」800円 出典：asagao帽さん

2020年2月29日、浅草橋駅から徒歩約3分の場所にオープンし、瞬く間に人気店となった「家豆花」。台湾出身のスタッフが切り盛りする優しい雰囲気のお店です。豆花も温かくてやさしい、と評判を呼んでいます。トッピングは自由にチョイス可能。「総合豆花」は白キクラゲ、ハトムギ、あずき、自家製の黒糖タピオカなど複数のトッピングが楽しめます。どんぶりたっぷり、滋味深くおいしい豆花をぜひ堪能してみてください。

2. 美豆花（浅草）

「総合豆花」900円 出典：n34755さん

＜店舗情報＞◆家豆花住所 : 東京都台東区浅草橋2-29-14 長島エレガンス第6ビル 1FTEL : 03-3851-9475

2025年8月27日、浅草駅から徒歩約5分の場所にオープンした「美豆花」。初めに紹介した浅草橋の人気店「家豆花」の姉妹店です。毎朝手作りされる豆花は、大豆の風味がしっかり感じられるのが特徴。あずき、緑豆、ハトムギ、白キクラゲ、台湾産タピオカがのった「総合豆花」のほか、ルーロー飯などに「ミニ豆花」が付くセットも人気です。

3. 明天好好（東北沢）

「果物豆花」1,000円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆美豆花住所 : 東京都台東区駒形1-7-12TEL : 090-5972-3678

2022年2月26日、東北沢駅から徒歩約4分の場所（下北沢「reload」内）に移転オープンした「明天好好」。中目黒で人気を博したアジアンフードカフェです。鶏肉飯や魯肉飯などすべてのメニューを、動物性素材不使用の100%植物性（プラントベース）で提供しています。豆花は「つるんと滑らかな口当たり」が特徴で、「定番の豆花」のほか「薬膳豆花」や「果物豆花」など、さまざまなラインアップ。期間限定の豆花もあるようなので、要チェックです。

4. 東京豆花工房（淡路町）

「トッピング豆花」850円 出典：0shiratama0さん

＜店舗情報＞◆明天好好住所 : 東京都世田谷区北沢3-19-20 下北沢reloadTEL : 03-6452-3102

2015年12月1日、淡路町駅から徒歩約3分の場所にオープンした「東京豆花工房」。都内初の台湾伝統豆花専門店として、懐かしく優しい本場の味を再現しています。トッピングありの豆花を頼むと、タロイモ団子やピーナツ、ハトムギ、タピオカなど豊富なトッピングが自由に選び放題なことが特徴。自分好みの豆花が楽しみたい人はぜひ訪れてみてください。

5. 山海豆花（新大久保）

「豆花（選べるトッピング3種）」880円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆東京豆花工房住所 : 東京都千代田区神田須田町1-19TEL : 03-6885-1910

2024年3月、JR新大久保駅ビル3階にオープンした「山海豆花」。本場の味の豆花が楽しめる、と話題のお店です。選べるトッピングにはタピオカやタロ芋あんこなどがあり、特に牛乳わらびもちはもちもちで、しっかり牛乳の味がする、とリピートする人も多いようです。

＜店舗情報＞◆山海豆花住所 : 東京都新宿区百人町1-10-15 JR新大久保駅ビル 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※記事制作に一部AIを使用しています。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文：食べログマガジン編集部

The post 密かに人気上昇中！ 絶品台湾スイーツ「豆花」が楽しめる話題店5選 first appeared on 食べログマガジン.