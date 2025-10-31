青山商事が、上下セットで1万2980円（税込み）という全世代向けスーツの新シリーズ「みんなのスーツ」を2025年11月1日、「洋服の青山」と「スーツスクエア」の全店および公式オンラインストアで発売します 。

【写真】上下セットで1万2980円！ これが水上恒司＆生見愛瑠が着用する「みんなのスーツ」です

「すべての人に、似合うスーツを。」をコンセプトに掲げており、商品開発では特に「着心地の良さ」と「美しいシルエット」の両立に注力したそうです。

購入後のメンテナンスにも配慮し、自宅で洗濯可能なウォッシャブル仕様を採用。動きやすいストレッチ素材を使用し、防シワ性も備えています。

メンズスタイルは、長年のテーラードの知見を生かした、きちんと見える立体的な「シングル2つボタンスーツ」が特徴。カラーは「ブラック」「ネイビー」「チャコールグレー」の3色で素材はポリエステル100％となっています。

レディーススタイルは、ポリウレタン使用の生地と立体的なシルエットのジャケット、ピンタック付きのストレートパンツにより、きちんと感と高いストレッチ性・快適さを両立。カラーは「ブラック」と「グレージュ」を展開します。

CMキャラクターには、俳優の水上恒司さんと、“めるる”ことモデルで俳優の生見愛瑠さんを起用。CMでは、2人がスーツスタイルで軽快にダンスを披露する様子が見られます。

都内で10月22日に開かれた発表会には、「みんなのスーツ」を着た水上さんと生見さんが登場。水上さんは「『動きやすい』『シワになりにくい』というポイントがすごくいい。伸縮性があるので、仕事終わりに筋トレをする人も『みんなのスーツ』のままでいけると思います（笑）」とユーモアを織り交ぜて語り、生見さんは「本当にびっくりするぐらい軽くて、シワもつきにくく、オシャレさもあるので、着ていてテンションが上がります」と評価していました。