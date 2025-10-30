ＪＢＣＣＨＤは後場一段高、９月中間期営業１３％増益で自社株買いと配当予想増額を発表 ＪＢＣＣＨＤは後場一段高、９月中間期営業１３％増益で自社株買いと配当予想増額を発表

ＪＢＣＣホールディングス<9889.T>は後場に上げ幅を拡大している。３０日午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高は３７４億６１００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益は３６億５００万円（同１３．３％増）だった。同時に年間配当予想の増額修正と自社株買いを開示。期末配当予想を従来の見通しから７円引き上げて２５円とした。自社株買いは取得総数２５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．８６％）、取得総額３０億円を上限とする。好業績と株主還元姿勢を評価する買いが集まっている。



９月中間期はマルチクラウド及び同サービスの運用に必要なセキュリティーの包括的な提案が案件の大型化と受注拡大につながり、クラウドとセキュリティーの両方で上期過去最大の新規受注を獲得。加えて、基幹システムをアジャイル型で開発する超高速開発も大型プロジェクトが安定して進捗し業績に貢献した。下期については好業績が継続する見通しであるものの、現時点での通期業績予想は据え置く。



年間配当予想は４２円となり、４月１日付で実施した１株につき４株の割合での株式分割後ベースで実質８円５０銭の増配になる。自社株取得は東京証券取引所における市場買い付けで１０月３１日から２０２６年３月３１日にかけて実施する。資本効率の向上を図ることで経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするとともに、株主還元の充実を目指す。



