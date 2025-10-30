やっぱり愛子さまは「別格」だった…初の海外公式訪問で「異例の手厚いおもてなし」の中身

ラオス訪問で皇室記者が仰天

11月17〜22日に、ラオスへの訪問を控えた天皇家の長女・愛子さま。10月17日の閣議で初の海外公式訪問が了解され、現地での予定が発表されると、皇室記者からは驚きの声が上がった。

「愛子さまが晩餐会に出席されるんです。晩餐会は通常、天皇など国家元首クラスをもてなす際に行われるもので、内親王である愛子さまを迎えるならば、よりフランクな昼食会が一般的。ところがラオス側は今回、『国家元首に準ずる接遇』をすると伝えてきたようです」（皇室担当記者）

ラオス側の異例の厚遇

秋篠宮家の次女・佳子さまも、これまでに同じく内親王として海外を公式訪問しているが、そのとき開催されたのは昼食会だった。

「やはり天皇家の長女を迎えるというのは、相手国にとってそれほど名誉なことなのでしょう。皇嗣である秋篠宮さまに勝るとも劣らない、手厚いもてなしになると思います」（同前）

この歓待ぶりを見て、「将来の天皇がやってきた」と思い込むラオス国民も出てきそうだ。

「週刊現代」2025年11月10日号より

さらに関連記事『宮内庁も頭を抱える…「秋の園遊会」で秋篠宮家の「不人気ぶり」が明らかに』では、秋の園遊会で起こりうる問題点についてレポートしている。

【つづきを読む】宮内庁も頭を抱える…「秋の園遊会」で秋篠宮家の「不人気ぶり」が明らかに