【パンどろぼう】ジワる！ クセになる「まずい！」顔の貯金箱
絵本『パンどろぼう』ファン必見アイテムが続々と登場！ クセになる「まずい！」顔のパンどろぼうがそのまま立体化した貯金箱が登場する。
絵本『パンどろぼう』は柴田ケイコによる絵本シリーズで、2020年の発売以降、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている人気作。
読み聞かせ絵本としても定番の一冊で、今ではぬいぐるみや雑貨、文具など、さまざまなグッズも登場し、アニメ化も決定している。
今回ご紹介する新作アイテムは、『パンどろぼう』ファンの心くすぐるとってもキュートなデザイン揃い。
まずご紹介するのは、「パンどろぼう ちょきんばこ （まずいVer.） 貯金箱」。
『パンどろぼう』のあの名シーンが、まさかの貯金箱になっちゃいました！ 絵本の中でも特に印象的な、 ”まずいパンを食べた時” の衝撃の表情を立体化。この顔、ずっと見ていられるくらいにジワる！ クセになる♪
貯金箱のサイズは、13cm×14.5cm×12.2cmと、中サイズで安定感もばっちり。お部屋の棚や机の上など、ちょっとしたスペースに置いて楽しめるちょうど良い大きさ。
単なる収納アイテムとしてだけでなく、「見るたびにクスッと笑えるユーモア」「飾っても楽しめるかわいらしさ」「絵本の世界を感じられる温かさ」の三拍子がそろっているのもポイント。
子どもの初めての ”ちょきん” 用としてはもちろん、大人の癒し雑貨やちょっとしたギフトとしてもぴったりですよ♪
コイン投入口はパンどろぼうの後頭部、コインは底面のフタで出し入れできる。
毎日の貯金が、ちょっとだけ楽しく、そしてちょっとだけ笑える時間になるかも。
そしてお部屋に飾りたい「壁掛け時計」も要チェック。
「パンどろぼう スクエアウォールクロック（レッド） 時計」は、印象的な”赤”をベースにしたデザインで、お部屋の中でしっかり存在感を放ってくれるデザイン。
文字盤中央には、パンをギュッと抱えるパンどろぼうの姿が描かれていて、見ているだけで元気をもらえるような可愛らしさ。どこかとぼけた表情に思わずほっこりしちゃいそう。
ECサイト「パーフェクトワールド」にて「パンどろぼう スクエアウォールクロック（レッド） 時計」はお取り扱い中、「パンどろぼう ちょきんばこ （まずいVer.） 貯金箱」は12月発売予定、現在予約受け付け中！
可愛い『パンどろぼう』アイテムをお見逃しなく。
（C）Keiko Shibata／KADOKAWA
