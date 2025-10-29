この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、りゅう先生が『なぜVoicy炎上は防げなかったのか。2か月前から見えていた“予兆”とは？』と題した動画を公開。Voicyで発生した炎上騒動の原因や、コンテンツの届け方について独自の視点で語った。



りゅう先生は冒頭、「今回ね、Voicyさんもやっちゃいましたね。めちゃくちゃ炎上してるんですよね」「これはちょっと悪手だったなと、あまり良い手ではなかったなと思う」と率直な感想を述べる。そのうえで、自身がマーケッター、コピーライターとして「私だったらこうするだろうな」という実践的な対策案を展開した。



炎上の背景については「音声広告や映像広告の導入、速度制限機能が有料プランに限定されたことなど“設計自体がズレている”」と分析。「根本的にリスナーやユーザーの気持ちを軽視していることが最大の問題」と強調する。「怒っているというよりかは、炎上云々じゃなくて落胆しているんじゃないかなと裏切られたと感じるユーザーがものすごく多い」と現状にも言及した。



さらに、運営者が「ファンはずっとファンでいる」という誤った前提に陥る落とし穴を解説。「私の肌感で言うと、多分VoicyさんはVoicyのことをみんな好きでいてくれるし、愛してくれてるだろうって思ってる」「実はファンでも買わないんじゃないの？っていうマインドセットが必要」と述べ、常にネガティブ想定から商品やサービス設計をスタートすべきだとした。また「ファンだから買うんじゃなくて、いくらファンだとしても今回のサービスは受け入れてくれないんじゃないのっていう、すっごいネガティブなところから入ってくる」と自身のマーケティング哲学を強調した。



問題の対応策としては「YouTubeのように段階的導入を行い、リスナーやパーソナリティの同意を逐次確認しながらアップデートするプロセスが重要」「炎上を避けたいなら“全てお客様のせい”にして、ユーザーの声を前面に出す段階導入が最も効果的」と現場視点のワザを伝授。「パーソナリティと共にコンテンツを作り、“何ならお金を払いたくなるか”を素直に聞いていくマーケティングが必要」と具体策を示した。