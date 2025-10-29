山パンが２５年１２月期業績予想を上方修正 山パンが２５年１２月期業績予想を上方修正

山崎製パン<2212.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１兆２９３０億円から１兆３０３０億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を５７５億円から５９０億円（同１３．７％増）へ、純利益を３８０億円から３９０億円（同８．３％増）へ上方修正したことが好感されている。



品質向上を図る新規技術効果などにより、第３四半期までの業績がパン類を中心に好調に推移したことに加え、調理パン・米飯類部門や製菓部門の連結子会社も予想を上回る状況で推移したことが要因としている。なお、その第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高９６８１億円（前年同期比５．３％増）、営業利益４４７億１８００万円（同１５．３％増）、純利益２９７億２５００万円（同１０．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS