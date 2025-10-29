サイバートラスト<4498.T>は続急落。２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が３９億１６００万円（前年同期比１７．６％増）、営業利益が６億９９００万円（同２８．９％増）、最終利益が３億７５００万円（同８．２％減）だった。第２四半期（７～９月）で営業利益は減益となっており、収益性の低下を警戒した売りがかさんだようだ。



９月中間期としては過去最高の売上高、営業利益だった。電子認証サービス「ｉＴｒｕｓｔ」などを展開するトラストサービス、ＯＳ・ミドルウェアを提供するプラットフォームサービスともに２ケタの増収になった。一方、人件費や償却費の増加などが中間期の利益を圧迫する要因となったほか、本社移転に伴う特別損失の計上もあって最終減益となった。



出所：MINKABU PRESS