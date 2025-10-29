Xの日本法人は、Xのログイン認証に「パスキー」などを利用しているユーザーに対して、11月10日までにセキュリティキーを再登録するよう呼びかけている。

Xへのログインの2要素認証で「パスキー」と「YubiKey」（ユビキー）を利用しているユーザーが対象。既存のセキュリティキーを再登録するか、別のセキュリティキーを新たに登録する必要がある。新しいセキュリティキーを登録すると、過去のセキュリティキーは利用できなくなる。

対象のアカウントには個別に通知される。11月10日までに再登録しなければ、アカウントがロックされる。アカウントがロックされた場合、ほかの2要素認証の方法を登録するか2要素認証の利用自体をやめる必要がある。

「認証アプリ」など、セキュリティキー以外の方法で2要素認証している場合は今回の告知の対象外。現在のセキュリティキーは「twitter.com」に紐づけられており、登録し直すことで「x.com」に紐づけられる。同社では、セキュリティ上の懸念が生じているということではないとしている。