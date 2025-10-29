この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【最良キーボード】新モデルはシンプルなケーブル接続モデル。アプリによるカスタマイズにも対応しています。「HHKB Professional Classic Type-S」をレビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、『【最良キーボード】新モデルはシンプルなケーブル接続モデル。アプリによるカスタマイズにも対応しています。「HHKB Professional Classic Type-S」をレビュー』と題した動画を公開。話題の新作キーボード「HHKB Professional Classic Type S」について、徹底解説と率直な感想を述べた。



戸田氏は冒頭、「最大の違いは、HHKBはファンクション系がないんですよ。それによって非常にコンパクトになっているんですよね」と、HHKBの特徴を強調。さらに「一番シンプルなモデルが新登場したという形になります」と語り、新製品のシンプルさと実用性に着目した。



動画では、同モデルがType-Cケーブルでの接続専用であることや「ケーブル接続だったら、電池切れの不安とかもないわけですよ。結構おすすめです」と、ケーブル接続ならではの利便性・信頼性を力説。特に、「ワイヤレスで、Bluetoothで使わないという方には、もうおすすめの1台ですね」と“選ぶ理由”を明確に述べた。



また、HHKBのシリーズにおける他モデルとの違いも分かりやすく整理。「プロフェッショナルシリーズの上位モデルはワイヤレス接続可能だが、今回のクラシックタイプSはケーブル接続のみでそのぶん値段も安い」「最大の違いは静音性。打鍵音は従来モデルに比べ30％低減」と説明した上で、「音の違いもだいぶ分かりますよね」「打ち心地はしっかりしてます」と実際の使用感に言及。細かい仕様についても「静電容量無接点方式を採用しているから軽い押し下げでも入力ができる」「3.8ミリのストロークで高速なタイピングが可能」と述べ、専門家らしい視点で性能を分析した。



さらに「ファンクションキーはこの数字キーに割り当てられてまして、Fnプラス1を押すとF1が使えます」と独自の操作性についても詳しく解説。「それによって非常にコンパクトになって、持ち運びもしやすい」と、HHKBが好まれる理由を挙げる場面も。



価格面では「気になる価格ですが、31900円となっております。上位モデルは約5000円高い」と実用派にはうれしいポイントを紹介。「僕は、下のモデルよりこちらの方がいいかなと思っています」と自らの基準も明かした上で、「80点の高得点つけたいと思います」と高評価を与えた。



動画の締めくくりには、「いいですよね。もうシンプルなのが一番いいですよね」とまとめた。