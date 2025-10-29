この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ふぉいさんにインタビュー」というタイトルの動画で、自営業さんが登場。30歳、会社経営者をはじめ、さまざまな職業の人物たちが貯金額や最近の買い物について率直に語った。動画では「貯金額を教えてもらっていいですか？」という質問からスタート。30歳の会社経営者は「30万円ですよ」と意外な額を明かし、「だって本当、会社経営してたら絶対夜勤保守は下げてたほうがいいですよ」と独自の仕事観を述べた。また、29歳のDJや26歳の営業職も登場し、それぞれ「23万円ですよ」「時給1700円くらい」と自身のリアルな収入事情を赤裸々に語る一幕も。「月にいくらもらえてるかあんま分かってないですよ」と、経済管理の苦手さについても本音を吐露した。さらに「ほとんどサビさん」「すっごい知名度があるのに」と、ブラックな働き方や周囲への応援を口にするシーンも印象的だった。最近買った高いものについては「ピアノ買いました。2万円くらい」と語る一方、自転車のサドルを盗まれ「買いに行かなきゃいけない」と日常の小さな出来事にも触れる場面も。最後には「貯金額教えてもらっていいですか？ 4回ぐらい買えるぐらい」や「Vビットで1回買えるぐらい」といった軽妙なやりとりで動画が締めくくられた。現役の若手社会人たちによる、リアルな金銭事情と本音トークが繰り広げられた内容となっていた。