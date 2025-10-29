アメリカは先週、ロシアに対する追加制裁に踏み切りましたが、その影響が表面化しています。ロシア石油大手のルクオイルは27日、国外資産の売却を発表しました。

ロシア石油大手のルクオイルは27日、アメリカによる経済制裁を受けて、国外にある資産を売却すると発表しました。ロシア有力紙「コメルサント」によりますと、ルクオイルはイラクの油田の権益や、ルーマニアとブルガリアの製油所に加え、国外で2400以上のガソリンスタンドなどを保有しているということです。

アメリカのトランプ政権は今月22日、ロシアの石油最大手ロスネフチと2位のルクオイルなどを経済制裁の対象に加えたと発表していました。

ロイター通信はルクオイルによる国外資産の売却について、西側諸国の経済制裁後にロシア企業がとった対応としては、「最も重大な措置」だと伝えています。また、中国の国営石油企業が、ロシア産原油の輸入を一時停止したとも伝えるなど、影響が表面化しています。

ウクライナのゼレンスキー大統領は アメリカ メディア 「アクシオス」の インタビュー に対し、 アメリカ の追加制裁によって、ロシアの原油輸出が半減し、ロシアが月に最大50億ドル（約7600億円）の収入を失うだろうとの見通しを示しました。