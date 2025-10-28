【キン肉マン】世界最高峰の木彫フィギュア「木彫 悪魔将軍 （チーク）」
人気アニメ『キン肉マン』より、『木彫 悪魔将軍 （チーク）』がSpiceSeedより登場！ 悪魔将軍の迫力の造形と木の趣が合わさった至高の逸品にご注目を。
ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博しているSpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『木彫 悪魔将軍 （チーク）』がリリースされる。
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
本作は、これまでアニメ放送されたキン肉星王位争奪編の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る完璧超人始祖編。アニメーション制作はProduction I.Gが手がけ、監督はさとう陽、シリーズ構成は深見 真、キャラクターデザインは丸藤広貴、音楽は高梨康治が務め、キン肉マン役は宮野真守、キン肉真弓とプリンス・カメハメ役を神谷明が担当。2025年1月から3月まで完璧超人始祖編 Season2が放送された。Season3の制作も決定している。
「悪魔将軍」は『キン肉マン』シリーズにおいてに登場する、悪魔超人の頂点に君臨する超人。
その圧倒的な実力とカリスマ性で、配下の悪魔超人たちから「将軍様」や「あのお方」と呼ばれ、崇められており、作品中でも最強クラスの攻撃力、防御力、知性を兼ね備えている。
堂々とした威厳漂う、すべての悪魔超人の総帥にして、無類の強さを誇る超人『悪魔将軍』を、豪華な金箔＆手彫り仕上げの木彫フィギュアとして昇華した本アイテム。
天然木を1体1体丁寧に彫り上げた、世界にひとつの『悪魔将軍』となる。木の素材が持つあたたかさと、造形美を十分にお手元でお楽しみいただけるだろう。
11月1日（土）20時よりSpiceSeedのオンラインショップにて予約受け付け開始！
（C）ゆでたまご・東映アニメーション
