ドジャースのムーキー・ベッツがロベルト・クレメンテ賞を受賞した。ワールドシリーズ第3戦が行われる27日（日本時間28日）、試合前に会見で「」とコメントした。

ベッツは今年、ドジャースの代表としてこの年間賞にノミネートされていた。この賞は、品格・地域社会への関与・慈善活動・野球界内外での前向きな貢献を通じて模範的な存在となったメジャーリーガーに贈られるもの。ベッツは2021年に「5050財団」を設立。恵まれない環境にある若者たちのメンタル面・感情面の健康、栄養、金融リテラシー、身体的フィットネスを支援している。

2025年1月に発生したロサンゼルスの大規模山火事では、被災者に対しナイキ製品3万ドル（約450万円）以上を寄付。さらに、火災で家を失った一家に対して、財団を通じて経済的支援や生活再建のサポートを行った。

故郷テネシー州ナッシュビルでもアマチュア体育連盟のバスケットボールチームや自身の名前を冠した野球大会も創設。地域の子どもたちのスポーツ機会の拡大にも尽力している。さらに、飢餓・ホームレス支援のために16万ドル（約2400万円）を寄付。スポーツプログラムの設立に加え、UCLA小児病院の入院患者支援にも取り組んでいる。

ベッツは会見で「みんな、ありがとう。どうやって選ばれるのかはよく分からないけど、投票してくれた人たちに感謝したい。まず神に感謝する。自分にこのプラットフォームを与えてくれたこと、子どもたちや大人、誰にでも何かを返せる場を与えてくれたことに。母はここに来てくれて、父は家で見てくれている。二人には本当に感謝している。俺をちゃんと育ててくれて、道徳や価値観を教えてくれたからこそ、今日こうしてここにいられる」と両親への感謝の思いを述べた。

そして「5050財団のCEOであるニーク。去年ノミネートされて賞を逃したとき、“来年は勝ちたい”って言った。俺は負けず嫌いなんだ。本当にありがとう、ニーク。そして、妻にもとても感謝している。夜中にホームレスの人に食事を届ける時も、学校へ行く時も、いつも隣にいてくれる。本当にありがとう」と財団幹部と最愛の妻に感謝した。

「最後に、もう俺はプエルトリコの一員だと思ってる。キケ（エルナンデス）がそう言ってくれたし、（アレックス・）コーラ（レッドソックス監督）も「もうお前はリカン（プエルトリコ人）だ」ってメッセージをくれた（笑）。背番号21をつけて、クレメンテがやってきたこと、その家族が今も続けていることを思うと、本当に光栄だ。ありがとう」と話した。