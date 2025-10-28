・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．３１ドル（－０．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０１９．７ドル（－１１８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６５６．２セント（－１８１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２６．００セント（＋１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２８．７５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋２５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．５４（－１．４４）

出所：MINKABU PRESS