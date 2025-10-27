恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「牡羊座（おひつじ座）」のあなたは「負けず嫌いが刺激されると要注意」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■牡羊座（おひつじ座）……負けず嫌いが刺激されると要注意
“今”を生きる牡羊座は、過去の出来事にあまり関心を持たないタイプ。恋人の元カノと自分を比較することはないでしょう。「今の恋人は自分」という自信があり、不安や嫉妬に悩むことも少ないようです。ただし、恋人が元カノを褒めるようなことがあれば要注意。負けず嫌いが刺激され、張り合ってしまいそう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
