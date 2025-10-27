「あ…死ぬな」ITベンチャー入社3ヶ月で退職した24卒男性が語る、“身体が動かなくなる”ほどの過酷な労働実態
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、ITベンチャー企業を新卒入社からわずか3ヶ月で退職したという24卒の男性が出演。過酷な労働環境の末に「体が動かなくなりました」と、命の危険を感じたという衝撃の退職理由を明かした。
男性は24卒で、大学卒業後に営業職としてITベンチャー企業に入社。しかし、わずか3ヶ月強で退職し、2ヶ月のニート期間を経て、現在は訪問営業の会社で働いているという。入社を決めた理由については、AIを扱う企業で「かっこよさそう」という憧れがあったこと、そして「最初にきつい会社を経験しておけば、あとが楽なんじゃないか」という考えがあったと語る。
しかし、入社後に待っていたのは想像を絶するハードワークだった。男性は退職理由の9割が「ハードワークだった」と断言。入社2日目から夜8時半前に帰れたことはなく、基本的な勤務時間は朝8時に出社し、夜10時まで働いていたと明かす。日中は顧客対応に追われ、事務作業や翌日の準備は夜8時半以降から始める生活。さらに、研修期間中には社長や幹部の前でプレゼンを行う課題があり、その準備のために自主学習を強いられた結果、同期5人全員が「コテンパンに詰められて終わりました」という壮絶な経験もした。
過酷な日々が続く中、男性の心身は限界に達する。ある朝、目が覚めても「体が動かなくなり」「あ…死ぬな」と命の危険を直感したという。これが決定打となり、男性は退職を決意。動画では他にも、カフェイン中毒の先輩や、生活費を稼ぐために土日にバイトをする先輩など、壮絶な職場環境についても語られた。
