大分銀、上期経常を18％上方修正
大分銀行 <8392> [東証Ｐ] が10月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の56億円→66億円(前年同期は53.4億円)に17.9％上方修正し、増益率が4.8％増→23.5％増に拡大する見通しとなった。
なお、通期の経常利益は従来予想の132億円(前期は110億円)を据え置いた。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
銀行単体において、株式等売却益及び有価証券利息配当金が当初予想を上回る見込みとなったことから、2026年3月期第2四半期の連結及び個別（単体）の業績予想について、前回発表予想を上方修正するものです。 なお、2026年3月期通期の業績予想につきましては、11月10日に予定しております第2四半期決算発表時にお知らせいたします。※本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。
