俳優の北村匠海（27歳）が、10月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“ハマっていること”について語った。



北村はこの日、映画「愚か者の身分」の宣伝を兼ねて、山下美月、綾野剛、林裕太と共に番組のインタビューに対応。“ハマっていること”を聞かれ、「僕は“課金”がほんとにヤバくて」と、スマホアプリ（ゲーム）の課金額がすごいと語る。



そして「（ゲームで）世界ランカーになったりとかもあるし」と話すと、綾野は「世界ランカー…？ マジで？」とビックリ。北村は「（ゲーム内で）良い順位になって、自分が。海外の人から勧誘が来たりとか。チャットで海外の人と話す」と明かし、綾瀬は「すごい世界だな…」と再び驚いた。