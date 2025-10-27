「0か100すぎる」休日の小学生に行きたい場所聞いたら→2つの選択肢に9千いいね「究極」「わかる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿したエピソードです。週末や連休など、子どもたちとの過ごし方に悩む…という方もいるのではないでしょうか。ぺんたぶさんは、小3の息子さんに「どこか行きたいとこある？」と聞いてみたところ「家にいる」と。どこか行こうよと提案すると返ってきた答えに、0か100かの選択肢を迫られ…？
週末や連休など、子どもたちとの過ごし方に悩む…という方もいるのではないでしょうか。のんびりしたいけれど、子どもたちは出かけたいだろうし…などいろいろと考えてしまいますよね。投稿者・ぺんたぶ(@pentabutabu)さんは、小3の息子さんに「3連休だけど、どこか行きたいとこある？」と聞いてみたところ「家にいる」と。1日くらいどこか行こうよと提案すると返ってきた答えに、ぺんたぶさんは0か100かの選択肢を迫られ…？同じような経験をした方からの共感の声が寄せられました。
家でゴロゴロするのが好きだと話す息子さんですが、どこか行こうよという提案に対する答えは【ユニバ】。静と動、まさに反対に位置する選択肢で、思わず「そうきたか」と笑ってしまいました。
家か、ユニバか、究極の選択。
小3のむすこくんに「3連休だけど、どこか行きたいとこある？」と聞いてみる。
むすこ「ぼくはお家でゴロゴロするのが好きなんだよね」
僕「まぁ気持ちはわかる」
むすこ「だから家にいる」
僕「そうは言っても1日くらい、どこか行こうよ」
むすこ「んー、ユニバ？」
僕「選択肢が０か100かすぎる」
どちらの気持ちもわかるような気がします。息子さんとしては基本は家にいたいけれど、もし出かけるなら最高に楽しいところがいい。親としてはせっかくの3連休、少しは出かけたいがユニバはちょっと腰を上げる必要があるなあ…と感じるのではないでしょうか。
この投稿には「わかります😂『どこか行く？』に『ディズニー！』と答える長男次男😂」「確実に楽しめる場所でないと行きたくないという意味ですごくわかる」と、共感の声が寄せられました。子どもたちの希望と、大人の事情のバランスが難しいところですね。皆さんなら家かユニバか、どちらを選びますか？
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）