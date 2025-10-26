ウィゴーの新ブランド「Liliane Ciel」♡インナーウェア誕生

初めて自分で選ぶインナーウェア──そんな特別な瞬間に寄り添う新ブランド「Liliane Ciel（リリアンシエル）」が、ウィゴーからデビュー。2025年10月10日(金)より全国のWEGO店舗とオンラインストアで販売がスタートしました。安心感と“ちょっと大人”な憧れを両立したデザインは、小中学生を中心としたティーン世代にぴったり。柔らかで上品なカラーがそっと背中を押してくれます。

“はじめてのインナー”に寄り添う優しい設計

STEP 1

「Liliane Ciel（リリアンシエル）」は、成長に合わせて選べる2ステップ設計が特徴。

STEP 1（カップなし・税込1,650円）は、小中学生向けに軽やかで安心感のある着心地。

STEP 2

STEP 2（カップあり・税込2,200円）は、中学生中心に少し大人びたデザインを取り入れています。

やわらかなグレージュやスモーキーピンクなどの色味に、フレンチガーリーなニュアンスを添えたデザインが魅力♡どのアイテムも“かわいい”と“心地よい”を両立しています。

憧れを叶えるトレンドデザインが勢ぞろい

ラインアップは、STEP 1の「レースアップリボン」「クロスロゴ」「リボンドット」など、軽やかで可憐なデザインが中心。

STEP 2では「サイドライン」や「フェザーラメ」「シフォンフリル」など、少し背伸びしたい気持ちを形にしたアイテムが登場します。

どれもトレンド感を取り入れながら、肌触りや着心地にもこだわった仕上がり。やさしい色合いと上品な質感で、毎日を少し特別にしてくれます。

“好き”を選ぶことで自信を育む一歩に

ウィゴーが手がける「Liliane Ciel」は、初めてインナーを選ぶ瞬間を応援するブランド。安心感の中に、自分らしさを見つけられるデザインが詰まっています。

全国のWEGO店舗やWEGO ONLINE STORE、ZOZOTOWN、Amazon、楽天市場で展開中。やさしく透明感のある“わたしらしさ”を見つけに、ぜひチェックしてみてくださいね。