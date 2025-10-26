100均でいいの見つけた〜！欲しいコインが即見つかる！気持ちいいケース

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：カード型コインホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4582695029741

キャンドゥをパトロールしていると、不思議な形をしたケースを発見しました。皆さんはこれ、何に使うものか分かりますか？

この正体はなんと、コインを収納できるアイデアグッズ！その名も『カード型コインホルダー』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質はABS樹脂とシリコーンで、硬貨を押し込むように収納できる商品。それぞれのコインの大きさにフィットする、くぼみが付いているアイテムです。

収納できる硬貨の種類については、くぼみの近くに印字があるのでパッと見で分かる親切設計。2箇所のストッパーがコインをガッチリとキャッチし、硬貨1枚でもしっかり固定してくれます。

500円玉は4枚、100円玉、50円玉、10円玉、5円玉、1円玉はそれぞれ5枚ずつ収納可能。これ1つで最大2,830円分をコンパクトに持ち運べます。

カバンに入れてもジャラジャラと音が鳴らないので、小銭入れに雑多に入れておくよりもスマートに携帯できるのがGOODです。

硬貨をスライドさせれば簡単に取り出せるので、扱いやすさも申し分ありません。代引きや集金用にストックしておく硬貨の管理や、防災リュックに入れておく現金の備えとしてもおすすめなアイテムですよ♪

今回はキャンドゥの『カード型コインホルダー』をご紹介しました。

コインをズラッと整頓できて気持ちがいい、キャンドゥのアイデア商品。￥110（税込）でGETできるので、持っていて損はない便利グッズですよ。これは人気が出そうな予感がするので、気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね！

