マツコ・デラックスが24日放送されたテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。スーパーマーケットにおいて、理解できない他人の行動について私見を話した。

スタジオでのトークの際、MCの有吉弘行とマツコに対し「自分調べのデータってありませんか？」という質問が、ナレーションでなされた。

有吉がまず「ガラガラの電車で隣に座ってくる人はもう、危ない人」と話した。それを聞いたマツコは「分かるわ〜、あれ、怖いよね？」などと同意しつつ、「あたし、スーパーのレジで（並んでいる時）、結構（対人距離を）詰めてくる人いるじゃない？ パーソナルスペースを侵害してくる人…ってどういうお考えなのかしら？ ほんっとに分かんないんだよね」と語った。

そしてマツコが「ここを詰めたところで解決しない…あれで時間が短縮されると思ってるのかな？」と続けると、有吉も「ぐっと詰めてくる人いるよね〜」と共感した。

マツコは「そうなるとまたさ、（自分が）ちょっと前に行くとまた詰めるからさ。あたしが（パーソナルスペースなどを）守らないと。あれもうちょっと解決策ないのかな…レジって」と話していた。