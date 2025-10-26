Éû¼ýÆþ145²¯±ß¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½Ð¶Ð»Ñ¤Ï¡ÖÀëÅÁ¸ú²Ì¤âÈ´·²¡×¡¡Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Î°ìÀï¤ÇÏÃÂêÆÈ¤êÀê¤á
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎÂè1Àï¤ÇWS½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4-11¤ÇÂçÇÔ¡£µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤¬»î¹çÁ°¤ÎÏÃÂê¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶»¸µ¤Ë¤Ï°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡ÖOHTANI¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBOSS¡×¤Î°ìÃå¡£¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Ä¡ÊBEATS¡Ë¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤ë¡ÈÉû¼ýÆþ¡É¤¬1²¯50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó145²¯8700Ëü±ß¡áÈ¯É½»þ¥ì¡¼¥È¡Ë¤È¾Ò²ð¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿½Ð¶Ð»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£X¾å¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤äÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ÌîµåÀìÌç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤âÂ·¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖBOSS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤âÈ´·²¤ÇÂçÃ«ÍÍ¡¹¤ä¤Êw¡×
¡Ö¼«¿È¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥óÉÕ¤¤ÎBOSS¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤ª½Ð¤Þ¤·¤À¤¡¡×
¡ÖBOSS¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ê¡¡¥Ç¥³¥Ô¥óÆþ¤ê¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡ ¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥Ç¥³¥Ô¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤´½Ð¶Ð¡¡¿´¶¯¤¤¤Í¡¡BOSS¤µ¤ó¤ä¤ë¡Á¡×
¡ÖBOSS¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¸¤ã¤ó¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ã¤Æ¤«ÂçÃ«»ÅÍÍ¤Ã¤Æ¤«¡×
¡¡Âè1Àï¤Ç¤ÏWS½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£2ÀïÏ¢È¯¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë