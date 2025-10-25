元アルゼンチン代表DF、失点関与＆味方を病院送りに…「望んでいた結果ではない」

ラシン・クラブ（アルゼンチン1部）DFマルコス・ロホが不運な一日を過ごした。

ラシン・クラブはコパ・リベルタドーレスの準決勝ファーストレグでブラジル1部のフラメンゴと対戦。アウェイの地で白星を挙げたかったが、スコアレスドローで迎えた後半43分に相手選手の放ったシュートがロホに当たり、ボールはそのままゴールインしてしまった。

0-1で劣勢に立たされたラシン・クラブ。何とかして同点に追いつきたかったが、またしてもロホがピンチを招いてしまう。

アディショナルタイムには、ハイボールをヘディングしようとジャンプしたロホの腕が味方DFサンティアゴ・ソサに直撃。

その場に倒れこんだソサは鼻から出血し、試合後に病院に搬送されると、上顎骨の骨折と診断された。

この負傷により、ソサは今月30日に行われるホームでのセカンドレグを欠場する見込みであり、クラブは同選手が12月まで戦列を離れる可能性があると懸念している。

試合後、ロホは「我々が望んでいた結果ではない」と悔しさを口にしつつも、逆転突破への意気込みを語った。『The Sun』が伝えた。

「ホルヘ・カラスカル選手（フラメンゴ）がシュートを放ち、それがチームメイトに当たって私の足に当たり、キーパーはそれを止めることができなかった。不公平な結果だったが、自分たちのファンの前で結果を覆すことができる」

35歳のロホは2014年にマンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）に移籍し、2021年に母国のボカ・ジュニオルス（アルゼンチン1部）へ加入するまで、公式戦122試合に出場した。アルゼンチン代表としても61試合に出場しており、今季より移籍したラシン・クラブではここまで公式戦6試合の出番を得ている。