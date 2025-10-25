10月24日、アイドルグループ「WEST.」の神山智洋が、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTを通じて一般女性との結婚を発表。突然の報告に、ファンからは悲鳴があがっている。

この日、公式サイトには「神山智洋（WEST.）に関するお知らせ」と題したインフォメーションが登場。文面には、《私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます》と、結婚したことが発表された。さらに《ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します》と、ファンへの感謝と決意がつづられた。

このニュースはSNSでも拡散され、祝福とともに驚きが広がった。さらにXで聞こえてきたのは、2025年に入ってグループ2人めとなる結婚を嘆く声だった。

《32は早ない?事務所の結婚のハードル低くなってきてて鬱》

《これ以上売れるつもりなさそうなのがキツい》

2014年に「ジャニーズWEST」としてデビューシングル『ええじゃないか』でCDデビューし、2024年で10周年を迎えたWEST.。デビュー前、当時の社長に直談判してデビューを果たした、強い思いを持つ7人だったが、次々と発表される結婚にファンにはショックを受けているようだ。

「WEST.のデビューは、関西ジャニーズJr. 出身のメンバーで構成されたグループのデビューとしては、2004年の関ジャニ∞（現・SUPER EIGHT）以来となり、およそ10年ぶりでした。アイドルといいながらも、テンポのいいかけ合いや笑いのセンスが光り、今後の活躍が期待されていました」（芸能ジャーナリスト）

デビュー8年めの2022年には、グループの念願だったドームツアーを実現。ファンの間では「努力が報われた瞬間だった」と、感動的な年となった。しかしその風向きが、メンバーの桐山照史（あきと）が結婚を発表したころから変わり始める。

「桐山さんは2025年1月、バレーボール元日本代表の狩野舞子さんとの結婚を発表しました。その際、過去のテレビや雑誌での発言やSNS投稿などで、それまでの交際期間に数々の“匂わせ”をしてきたと指摘されることになり、激怒するファンが続出しました。結婚後のハネムーンでも、空港で変装することなく堂々とした姿がキャッチされ、開き直りのような態度だと非難が集中したのです。

さらに7月には、メンバーの中間淳太さんが、ダンサーの林祐衣さんとの熱愛を報じられました。次々と明らかになるメンバーの恋愛、結婚のニュースは、ファンにとっては複雑でしょう」（同前）

慶事を祝いたいと思いつつも、アイドルとしてまだまだ上を目指して欲しい、というのがファンの本音なのだろう。