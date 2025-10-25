C大阪vs川崎F スタメン発表
[10.25 J1第35節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 22 高橋仁胡
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 8 香川真司
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 15 田邉秀斗
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 27 神橋良汰
MF 8 橘田健人
MF 16 大関友翔
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
