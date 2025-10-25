[10.25 J1第35節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 13 中島元彦

MF 48 柴山昌也

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 22 高橋仁胡

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

MF 8 香川真司

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

FW 29 古山兼悟

監督

アーサー・パパス

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 4 ジェジエウ

DF 5 佐々木旭

DF 15 田邉秀斗

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 21 安藤駿介

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 27 神橋良汰

MF 8 橘田健人

MF 16 大関友翔

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 24 宮城天

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利