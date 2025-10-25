SK-IIを味方に♡ホリデーシーズンに輝く透明肌ギフト

クリアな素肌を叶えるなら、この冬のギフトは“肌そのものにご褒美”を。SK-II が10月20日から展開するホリデーコレクションは、ブランドの象徴「ピテラ™エッセンス」を中心に、ぴてくまチャームや限定パッケージがついた特別仕様♡10月15日～21日には、＠cosme TOKYOでポップアップストアもオープンしました。大切な人にも自分にも贈りたくなるひと箱です。

ホリデーコレクションの魅力をチェック

このホリデーシーズン、SK-II は“ぴてくま”とともに特別なギフト提案。

10月15日～21日の期間限定ポップアップストア＠cosme TOKYOでは、グローバルガールズグループの宮脇咲良さんらが来場し、コレクションの世界観を体験しました。

ブランドを象徴するキャラクターとともに“透明感”を纏う体験を贈る、まさにこの時期ならではの演出です。

にじさんじ「ふわぐさ」とRISMが夢のコラボ！先着＆抽選特典が登場♪

名品「ピテラ™エッセンス」の３パワーとは

ブランドを代表する「フェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ™エッセンス）」は、天然由来成分ピテラ™*³を90％以上含み、導入美容液・化粧水・美容液の3つの機能を併せ持つ名品。

導入効果で化粧品のなじみを整え、角質層まで素早く浸透して3000万以上の角層細胞をアプローチ、50種以上の成分が肌全方位に働きかけ、クリアな素肌へと導きます。忙しい日々にも頼れる一本です。

全ラインアップ＆価格を一挙紹介

「SK-II ピテラ™ ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション」

価格：13,970円（税込）

内容：フェイシャル トリートメント エッセンス75ml（現品）、ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス10ml、スキンパワー リニュー クリーム15g、SK-II ベア・チャーム

※2025年10月20日発売。

「SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ 2025 ホリデーコレクション」

価格：29,150円（税込）

内容：エッセンス230ml（現品）、洗顔料20g、クリアローション30ml、クリーム15g、SK-II ベア・ジュエリートレイ

※同日発売。

「スキンパワー リニュー クリーム トライアルキット 2025 ホリデーコレクション」

価格：18,700円（税込）

内容：スキンパワー リニュー／エアリークリーム50g（現品）、エッセンス30ml、アイ プラス ライン フィラー クリーム2.5g、SK-II ベア・チャーム

※2025年11月20日発売。

「スキンパワー リニュー クリーム コフレ 2025 ホリデーコレクション」

価格：26,730円（税込）

内容：クリームまたはエアリークリーム80g（現品）、エッセンス30ml、アイ プラス ライン フィラー 2.5g×2、SK-II ベア・ジュエリートレイ

※同日発売。

※すべて数量限定です。

クリアな素肌で迎えるホリデーシーズン♡

この冬、SK-IIのホリデーコレクションは、肌に寄り添う“透明感”とギフトらしい“ときめき”を兼ね備えた特別なラインナップです。価格帯は13,970円～29,150円（税込）、4種展開。

ぴてくまチャームや限定パッケージが付いたこの機会に、大切な人へも、自分自身へも、素肌から輝ける贈り物を選んでみませんか？心と肌に響く贈り物で、笑顔あふれるホリデーを♡