¡¡À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBRODY12·î¹æ¡Ù(ÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡ª¡©ÆùÉÕ¤¥ä¥Ð¤¤¿åÃå¡Ä°æ¸ýÍµ¹á¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡°æ¸ý¤Ï2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢07Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ XENOGLOSSIA¡Ù¤ÎÅ·³¤½Õ¹áÌò¤Ç½é¼ç±é¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë¡¢¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É¡£13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØShining Star-¡ù-LOVE Letter¡Ù¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥³¦No.1¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£°æ¸ý¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤äÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÀ¼Í¥¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¼¡¤â´üÂÔ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
