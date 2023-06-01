米大リーグ機構（ＭＬＢ）は７月１４日にフィラデルフィアで開催されるオールスターゲームで実施されるホームランダービーのルール変更を正式発表した。これまでの時間制を撤廃し、スイング数制を新たに採用。出場者の肉体的負担を軽減する方式となった。新ルールは参加者８人が１回戦で２０スイングの柵越え数を競い、上位４人が次のラウンドに進出。２回戦は１５スイングで上位２人が決勝へ進む。最終決戦も同じ１５スイング