◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・吉井理人監督の、帽子のツバを手でシュッと触るポーズが“初陣”となった、ロッテ戦で話題となっている。２０２５年までロッテの監督をつとめていた吉井監督。ネット上でＸに「ポランコと吉井監督が帽子のシュッやってる」と、対戦相手のロッテ・ポランコが楽天ベンチに向かって、帽子をシュッと触る動画を添えたコメントがポストされるなどした。一方、「や