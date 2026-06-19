【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 6ー0 カタール代表（日本時間6月19日／BCプレイス・バンクーバー）【映像】カタールDFごとゴールに叩き込まれる瞬間カナダ代表のFWジョナサン・デイヴィッドが圧巻のハットトリックを達成した。中でも2点目は、こぼれ球への鋭い反応からDFごと押し込む豪快な一撃となり、大きな反響を呼んでいる。共催国のカナダは、日本時間6月19日にFIFAワールドカップ2026のグループB第2節でカタール代表