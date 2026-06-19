「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、プロジェクター（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Nebula Capsule 3（D2425N11）（Anker）2位Aladdin Poca（WK08K）（Aladdin X）3位ビジネスプロジェクター（EB-W55）（エプソン）4位Nebula Capsule Air（D41125_1）（Anker）5位ビジネスプロジェクター（EB-E12）（エプソン）6位Aladdin Poca Laser（WK03K）（Aladdin X）7位Nov