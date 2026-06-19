大人可愛い世界観で人気のブランドAreeam（アリーム）から、思わずときめく新作コラボアイテムが登場します。今回は、タカラトミーアーツの人気ぬいぐるみシリーズ「Petite Pop（プチポップ）」と初めてタッグを組み、特別仕様の「ミニーマウス」ボールチェーンマスコットを発売。Areeamらしいフェミニンな魅力がぎゅっと詰まった、ファン必見のアイテムです♡ Areeamらしさを詰