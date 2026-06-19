スイス代表MFヨハン・マンザンビが、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦の2ゴールを振り返った。18日、国際サッカー連盟（FIFA）が同選手のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が18日に行われ、スイス代表ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。試合は後半にスコアが動き、71分にスイスが先制。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナが退場者を出したこともあり、最終的にスイスが4−1で勝利を収めた