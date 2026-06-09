記者会見する自民党の萩生田幹事長代行＝9日午前、東京・永田町の党本部自民党は9日、党本部で総務会を開き、罰則規定を盛り込んだ議員立法の日本国旗損壊罪法案を了承した。関係者が明らかにした。これに先立つ政調審議会でも了承され、党内手続きを終えた。日本維新の会などと調整した上で法案を提出し、今国会中の成立を目指す。ただ野党からは、憲法で保障された「表現の自由」を侵害しかねないなどと批判が出ている。萩生