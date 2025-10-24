丸山礼、長く伸びた髪をカット 新ヘアスタイルに反響「中学生みたいな綺麗な髪質」「すごい痩せたね、かわいくなった」
タレントの丸山礼（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。「かみきった」と報告し、黒髪の新ヘアを公開した。
【動画】「すごい痩せたね、かわいくなった」新ヘアを披露した丸山礼
丸山は茶色く染まったヘアを光沢のある黒髪に変え、瞳が隠れるほど長く伸びた前髪は、まぶたほどの長さにカットした、ニューヘアスタイルを披露している。
短く切った髪が気になるのか、髪を触りながらカメラに映る自身の姿を確認していた。
丸山の新しい姿に、ファンからは「かわいいー 黒髪も似合ってる！」「めっちゃ良いぞぉ〜」「何しても似合う、こなす」「すごい痩せたね、かわいくなった」「中学生みたいな綺麗な髪質」などの反響が寄せられている。
