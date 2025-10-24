「執拗なつきまといや接触、飲酒をした状態での暴言・暴力行為」J２水戸がアカデミー所属選手への不適切行為や言動を確認。安心して成長できる環境への理解を求める
J２の水戸ホーリーホックは10月24日、「アカデミー所属選手への対応についてのお願い」と題した声明を出した。
「トップチームホームゲーム開催時やSISファシリティなどでの試合開催時において、アカデミー所属選手（ジュニア〜ユース）への不適切な接触行為や言動が確認されております」
続けて「一部では、選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告されており、選手の安全および健全な育成環境を著しく損なう事態となっております」と危機感を募らせる。
クラブとしては「アカデミー所属選手は、アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、ファンサービス対応（写真撮影・サイン・プレゼントの受け取りなど）は一切行っておりません」とし、以下のように伝える。
「アカデミー所属選手が安心してサッカーに打ち込める環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。もし、上記ルールをお守りいただけない場合には、ご退場や今後の入場をお断りする場合がございます。また、そういった行為をお見掛けになった際には近くのスタッフへお伝えいただけますと幸いです」
最後に「これからの水戸の未来を背負っていくアカデミーの選手たちが、健やかに成長できるよう、温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「トップチームホームゲーム開催時やSISファシリティなどでの試合開催時において、アカデミー所属選手（ジュニア〜ユース）への不適切な接触行為や言動が確認されております」
続けて「一部では、選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告されており、選手の安全および健全な育成環境を著しく損なう事態となっております」と危機感を募らせる。
「アカデミー所属選手が安心してサッカーに打ち込める環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。もし、上記ルールをお守りいただけない場合には、ご退場や今後の入場をお断りする場合がございます。また、そういった行為をお見掛けになった際には近くのスタッフへお伝えいただけますと幸いです」
最後に「これからの水戸の未来を背負っていくアカデミーの選手たちが、健やかに成長できるよう、温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集