２３日、米ニューヨークで会見を行うパテルＦＢＩ長官/Angela Weiss/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）は２３日、スポーツ賭博や違法なポーカーゲームの不正に関わった疑いで、米プロバスケットボール（ＮＢＡ）の監督や現役選手らを含む３７人を逮捕、訴追したと発表した。不正に搾取された金はマフィア組織の資金源になっていたという。

当局によると、２件を摘発した。一つはスポーツ賭博での不正で、６人が訴追された。起訴状によると、ここにはＮＢＡマイアミ・ヒートのテリー・ロジエ選手や元ＮＢＡ選手のデーモン・ジョーンズ氏が含まれる。２人はスポーツ賭博でインサイダー情報の悪用に関与した疑いがある。

ロジエ氏は２０２３年に試合を途中退場することを事前に共犯者に知らせ、共犯者らは賭博で不正に利益を得たという。ジョーンズ氏はレブロン・ジェームズ選手の負傷の情報をリークした疑いがある。

もう一つは違法なポーカーゲームの不正操作に関するもので、ＮＢＡポートランド・トレイルブレイザーズのチャウンシー・ビラップス監督や、マフィアのメンバーら３１人が逮捕された。細工したカードシャッフル機械やテーブルを使用するなどしたという。ビラップス氏をテーブルにつかせることで、ゲームが正当なもののように見せていた。

当局によると、不正なポーカーゲームの被害額は２０１９年以降で計７００万ドル（約１０億円）を超えている。

ニューヨーク市警のティッシュ本部長は、ニューヨークを拠点とする五つのマフィアのうち四つの組織のメンバーが逮捕者に含まれると明らかにした。

当局の発表を受け、ＮＢＡは捜査に協力するとともに、事態を深刻に受け止めているとの声明を出した。また、ロジエ氏とビラップス氏が所属チームを直ちに離脱すると明らかにした。