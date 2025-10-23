この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

まい先生「首が座っただけではダメ！」縦抱っこは寝返り＆筋力アップが目安と解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「5ヶ月まで待って！縦抱っこが赤ちゃんに与える影響【0歳 赤ちゃん】」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が登場。保護者から寄せられた「生まれてすぐから縦抱きをしてしまい、赤ちゃんの体が心配」とのコメントをもとに、縦抱っこのタイミングや影響について分かりやすく解説した。



まい先生は「縦抱っこはいつからOK？」という疑問に対し、「目安としては、寝返りするようになってから」と明言。単に首が座っただけの時期は「筋肉的な発達が十分でなく、重力に内臓や骨が負けやすい」とし、内臓を支える筋力や腹部の発達が見られてから縦抱きを始めるべきだと強調した。動画内では「重力かかってるじゃないですか。赤ちゃんにももちろん」と語り、「骨で守られていない部分の内臓は、筋肉で支えられている」「筋肉が発達しないうちに縦抱きを長時間すると、内臓が下がったり、骨のズレにつながる」と解説。標準的な発達の目安として「ボトムリフティングや寝返りができるようになる5～6ヶ月頃が適切」とした。



一方で、赤ちゃんの体への負担だけでなく、「長く抱くのはやめて、抱き方を変えながら対応して」と注意喚起。「首が座っただけで縦抱っこOKと思っている方が多いが、実はそれでは足りない」との見解や、「筋肉で支える力がついて初めて、縦抱きも安全にできる」と繰り返し力を込めた。



動画の締めくくりでは、「目安としては赤ちゃんがどんな行動ができるようになったかを見て判断して」「せめて寝返りできるようになってから縦抱きにしてね。じゃないと筋力が育たなくなる」とまとめ、「この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録お願いします」と呼びかけた。