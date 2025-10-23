Stray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÈÎ¾¿Æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂ©»Ò´Ý½Ð¤·¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö»×½Õ´ü¤ÎÃË»Ò¡©¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£¾È¤ì¤Æ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¯¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ÈÉãÊì¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÈÎ¾¿Æ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È / ¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¢£Stray Kids¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÎ¾¿Æ
2024Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØStray Kids World Tour ¡ãdominATE : celebrATE¡ä¡Ù¤ÇÁ´À¤³¦35¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò²ó¤ê¡¢10·î18Æü¡¢19Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿Stray Kids¡£Î¾¿Æ¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Î¿ô¥õ½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬10Ëç¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ò°Ï¤ß¡¢»þ¤Ë¤ÏÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤ò¸«¤»¤ëÎ¾¿Æ¡£¤·¤«¤·¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¾È¤ì±£¤·¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¤º¤Ã¤È»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æµõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¥Ýー¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤«¤é´Ú¹ñ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¥Ä¥¢ー¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶»¤¬¤È¤¤á¤¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥¢ー¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ä¥¢ーÃæ¤º¤Ã¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Þ¤Ç¤·¤Æ ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾È¤ì±£¤·¡©¾Ð¡×¡Ö»×½Õ´ü¤ÎÃË»Ò¡©¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ï～¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò´Ý½Ð¤·¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î²Ä°¦¤µ¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÃãÌÜ¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ª
¤Ê¤ª¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÄ»ù»þÂå¤ä¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤òÈæ³Ó¤·¤¿Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡£