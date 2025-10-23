この秋冬は質感で選びたい！ RIMMEL LONDONから主役になるアイテムが登場
季節の移ろいを感じるこの季節。メイクにも“質感の移ろい”を楽しみたくなる時期です。RIMMEL LONDONから9月に登場した「オーマイグロス リップバターバーム」は、唇にとろけるようなツヤと潤いをまとわせ、秋の始まりを彩ってくれました。そして11月7日、新たに「ワンダー ラスト アイシャドウ スティック クリーミーマット」が登場。秋冬のムードを自在に表現できるアイテムをチェックしました！
■「オーマイグロス リップバターバーム」各1,540円(税込)
カラーは000 バニラフロスト、001 ラテデライト、002 バブルガム、003 メロウモカ、004 レッドベルベット、005 コーラルブリーズの全6色。
じゅわっと色付く血色感カラーが表情を明るく見せてくれます。こちらは「002 バブルガム」。とろけるバターのような濃厚なテクスチャーで、メイクと保湿のどちらも叶えてくれるのが嬉しい！
これ1本でメイクを完成させるのはもちろん、お気に入りのリップと組み合わせるとさらに鮮やかな発色が楽しめます。
■「ワンダー ラスト アイシャドウ スティック クリーミーマット」各1,540円(税込)
11月7日から全国での発売がスタートするのが「ワンダー ラスト アイシャドウ スティック クリーミーマット」です。1本でベースにも涙袋にも使えると人気のアイシャドウスティックにマットな質感のラインナップが登場しました。
ひと塗りで高発色×マットの個性カラーが実現。ラインナップは009 ベルベットバニラ、010 ストロベリーミルクシェイク、011 ブルーベリーBBY、012 マンゴーラッシーです。ウォータープルーフ＆ロングラスティング処方でにじみにくく、メイクしたてが長時間持続。
季節の移ろいを楽しむように、メイクも質感で楽しみたい。RIMMEL LONDONの人気コスメで、ぜひ自分らしさを更新しましょう。