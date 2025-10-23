元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が22日に放送されたMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。家族で海外旅行した際の衝撃の宿泊費を明かした。

激安で大繁盛しているお店から謎の儲かる商売まで、世の中に潜む様々なゼニ儲けのカラクリを、出演者とともにクイズ形式で解き明かしていく番組。

「ホテル」の話題となり、現在は妻と息子3人、娘4人の9人家族の橋下氏にMCの矢部浩之が「ホテル泊まるってなったら大変じゃないですか?」と質問した。

橋下氏は「大変です」と一言。続けて、シンガポールの統合型リゾート「マリーナベイ・サンズ」に家族9人で行った際の出来事を振り返った。

当時は大阪市長でカジノ誘致に関わっており「適度な部屋で正規料金にしてください」と頼んだ。すると「消防法の関係で3室」となったという。これにお笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が「ナンボですか?」と思わず聞いた。

橋下氏は「1部屋?」と確認しつつ「1部屋30万円くらいやったかな」と明かした。この金額にスタジオは衝撃が走り、黒田は「90万円!?うーわ…」と仰天した。