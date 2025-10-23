この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「ラブラブなカップルにインタビュー」に登場したのは、ギリシャの金融系企業で働く20代男性と、鉄鋼商社に勤める30代女性の国際的カップル。動画ではふたりが交際のきっかけやお互いへの想い、将来の夢に至るまで赤裸々に語った。



まず、出会いのきっかけについて質問されると、女性が「アプリです。バンブル」と明かすと、男性も「私たちが一緒にたくさんの時間を過ごしています。そして、私はあなたを私の人生に愛しています」と、包み隠さず交際の経緯や愛情を口にした。



また、「お給料は言えないです。足りない」と金銭事情に関しては固く口を閉ざしつつも、終始和やかな雰囲気。愛のメッセージをそれぞれ求められると、男性は「私はあなたを愛しています」とストレートに告白。「あなたが私に問うことをしたいときに、私はデートを始めたいと思います。そして、私はあなたをオフィシャルにすることを願っています」と宣言し、女性からも「初めて彼と出会った時から、彼だけが特別な感じがしていて、もちろん年齢差とか国が違うとかあるんですけど、それを越えてでも、心の底から彼が好きだみたいな気持ちです」と真剣な愛情が語られた。



さらに「最高！ ハグしてください。もちろん。ハグ！」と、視聴者も思わず微笑むようなシーンも。将来の夢について聞かれると、男性は「私の夢は、一日で農家を持ちたいときに、国の中で生活することを願っています。私はあなたと一緒にいる。いつでも」と温かい言葉で締め括り、動画はふたりの仲睦まじい雰囲気でフィナーレを迎えた。