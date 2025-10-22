お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。タクシー乗車中に高速道路で交通事故に遭ったことを明かした。

せいやは「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】」と題した動画をアップ。開口一番「ホンマにヤバかったな！」と切り出し、「たまにあるやん、YouTubeで釣りでサムネで“大事件”とか。ホンマに事件。前は何か薄毛で事件とか言ってたけど、ホンマにヤバかった。死にかけたよな、2人で。ホンマに怖かってんけど」とマネジャー相手に緊迫感いっぱいに話した。

「今日朝6時に起きて、6時20分に出発して、千葉の方にタクシーで向かっていた」と説明。「仕事の話してたら、タクシーの運転手さんのハンドルがキュキュキュキュキュってなった。USJのスパイダーマン・ザ・ライドみたいに。運転手さんが迷ったのかボーっとしてたのか分からないけど、高速の分岐の真ん中にすごいスピードでドーン！って」と明かした。高速道路の分岐点に設置された安全対策機材「クッションドラム」に衝突したという。

「バリ危なかった。後続車来てたら終わってた、俺ら。ほんまにシートベルトしてて良かったな」としみじみ。「シートベルト絶対しましょう！シートベルトで助かった。シートベルトなかったら多分顔面から突っ込んでました」と呼びかけた。

事故直後に撮影された事故現場の映像も公開した。破損したクッションドラムからは事故の生々しさがうかがえる。

「ホンマにもういつ死ぬか分からんな、人は。身に染みました。マジで1日1日やりたいことやろう。やり切ろう！マジで。いつホンマにどうなるか分からん」と実感を込め、「あ〜怖かった」と吐露した。